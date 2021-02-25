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    • 25.02.2021 19:35
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    yazdı! havacılıkta lider pozisyona geldi

    ’nin havacılık sektöründeki zirve yolculuğu sürüyor... gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe 'nın lideri haline geldiğini yazdı. Yazıda yer alan araştırmaya göre derlenen listede Havalimanı zirvedeki yerini alırken 5. sırada bulunuyor.

    Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi!

    İngiltere merkezli The Independent gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.



    AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ TÜRKİYE'DE
    Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.



    Seyahat Editörü Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.



        ZİRVEDE İSTANBUL HAVALİMANI VAR
        Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 5. SIRADA YER ALIYOR
        İstanbul'u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da listede beşinci sırada bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi İngiliz The Independent yazdı! Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi