Basın toplantısı düzenleyen Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan 10 Kasım mutabakatı ile ilgili "Muharebenin sonuçları değişmeden kalacak, beyanatın büyük kısmı icra edildi. Ermenistan'da oluşan vaziyete rağmen süreç devam edecek. Aksi takdirde daha kötü duruma düşecek. Yeni gerçeklerle yüzleşmek zorundalar" açıklamasını yaptı.

Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin süreci de değerlendiren Aliyev, "Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan'da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" dedi.

"BU HALE GELMESİNİN SEBEBİ İŞGALCİ SİYASETİ"

Bu durumun sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna işaret eden Aliyev, "Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir. Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir" ifadesini kullandı.

"KARABAĞ'DA İNŞA EDİLECEK HAVALİMANI ULUSLARARASI OLACAK"

Aliyev, "Karabağ'da inşa edilen havalimanı uluslararası mı olacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz arazileri ilk önce mayınlardan temizledik. Yakın zamanda havalimanı faaliyete başlayacak. O, uluslararası karakter taşıyacak. Bu yıl sonbahara kadar havalimanı hem yük taşımaya hem de turistlerin Şuşa'ya ziyareti için kullanıma açılacak. Şuşa'ya giden yola ben "Zafer Yolu" diyorum. Bu yolun inşası sürecek. Bu yol ile biz Şuşaya gidebileceğiz."