Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin açıklamaları:

"Bu Karabağ'da alınan mağlubiyet sonrası Ermenistan için kaçınılmaz durumlardan bir tanesi. Savaşta alınan hezimet sonrası Ermenistan hükümetinin halkı doğru şekilde bilgilendirmemesiyle şok etkisi oluşturması ve hala siyasi anlamdaki istikrarsızlığın devam ettiğinin bir göstergesi.

Ermenistan'da ordu ve halkın motivasyonunun ayrıştığını söyleyebiliriz. Paşinyan'ın Batı yanlısı bir tutum sergilemesi ve Rusya'nın buna tepkisi varken Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinde bunun etkisi oldu. Azerbaycan'ın zaferinin hazmedilmesi Ermenistan için kolay bir süreç olmadı. Rus silahlarına yönelik eleştirel yaklaşım da buna tuz-biber oldu adeta. Ordu da bunun için istifa istedi.

Siyasi karmaşanın askeri karmaşa ile desteklenmesi zaman alacak gibi görünüyor. Ermenistan için artık iki yol söz konusu ya Azerbaycan ile uyumlu bir yol izleyecek ya da bu istikrarsızlığa katlanarak bölgedeki huzursuzluğun kaynağı olmaya devam edecek. Ermenistan için bu yenilgiyi hazmetme aşaması henüz gerçekleşmedi o yüzden ilk yol biraz zor görünüyor. Dolayısıyla bu karmaşa bir süre daha devam edecek.

Bundan sonraki süreçte Ermenistan siyasetinde Rusya'nın etkisi 10 yıllar boyunca etkisini gösterecektir. Ciddi bir ikilem var şuan. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı zaman gösterecek. Paşinyan bu darbe girişimini engellese bile bu karışıklık bir süre daha devam edecek."