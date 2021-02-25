Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan'daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan'ın istifası için bildiri imzaladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Peki, Ermenistan Erivan'dan son dakika darbe mi oldu? Darbe girişiminin arkasında kimler var? Paşinyan'ı kim istemiyor? İşte son dakika gelişmeler...
ERMENİSTAN'DA DARBE Mİ OLUYOR?
Rus Interfax ajansı, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istediğini duyurdu.
Perşembe sabahı yayınlanan resmi açıklamayı Reuters haber ajansı dünyaya 'son dakika' koduyla geçti.
9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.
PAŞİNYAN: 'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'
Paşinyan, "Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" diyerek taraftarlarından meydanları doldurmalarını talep etti. Paşinyan, yerel saatle 16.00'da (TSİ 15.00) Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapacak.
Paşinyan'ın çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen taraftarları 'Nikol Başbakan' sloganları atarken, yerel televizyonlar görüntüleri canlı yayınla ekrana getirdi.
Nikol Paşinyan'ın konuşmasında Erivan'daki derin çatlağın izleri su yüzüne çıktı: "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz."
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Ermenistan'daki çalkantı Rusya'da yankı buldu. Kremlin'den yapılan ilk açıklamada taraflar sağ duyuya davet edildi ve derin endişe duyulduğu vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaşananların Ermenistan'ın iç meselesi olduğunu savundu.
PAŞİNYAN GENELKURMAY BAŞKANINI KOVDU
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.
Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.
Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.
A NEWS YAYIN KOORDİNATÖRÜ: ERMENİ ORDUSU FATURAYI PAŞİNYAN'A KESTİ
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Paşinyan son dönemin en çok tartışılan isimlerin başında. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla başlayan Paşinyan'a karşı büyük bir tepki var. Bütün Ermeniler Paşinyan karşıtı bir politika başlattı. Son olarak da ordunu katıldığını görüyoruz. Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan'a kesti gibi görülüyor. Ermenistan'da önümüzdeki dönemde Paşinyan'ın görevi bırakması ya da görevden zorla el çektirilmesi bekleniyor.