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    • 25.02.2021 14:19
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    Ermenistan 'dan son dakika darbe mi oldu? Ermenistan karıştı darbe son durum!

    Ermenistan'da son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan ordusu 'ın istifasını isterken "?" sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. ise yaptığı ilk açıklamada "Ülkede bir darbe girişimi söz konusu." dedi ve Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı. , itidal çağrısı yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Gelişmeler endişe verici, anayasal çerçevede kalınmalı" denildi. Peki, Ermenistan 'dan son dakika darbe mi oldu? Ermenistan'da darbenin arkasında hangi ülke var? Paşinyan'ı kim istemiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ermenistan Erivan'dan son dakika darbe mi oldu?

    Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan'daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan'ın istifası için bildiri imzaladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Peki, Ermenistan Erivan'dan son dakika darbe mi oldu? Darbe girişiminin arkasında kimler var? Paşinyan'ı kim istemiyor? İşte son dakika gelişmeler...

    ERMENİSTAN'DA DARBE Mİ OLUYOR?

    Rus Interfax ajansı, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istediğini duyurdu.

    Perşembe sabahı yayınlanan resmi açıklamayı Reuters haber ajansı dünyaya 'son dakika' koduyla geçti.

    9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.

    PAŞİNYAN: 'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

    Paşinyan, "Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" diyerek taraftarlarından meydanları doldurmalarını talep etti. Paşinyan, yerel saatle 16.00'da (TSİ 15.00) Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapacak.

    Paşinyan'ın çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen taraftarları 'Nikol Başbakan' sloganları atarken, yerel televizyonlar görüntüleri canlı yayınla ekrana getirdi.

    Nikol Paşinyan'ın konuşmasında Erivan'daki derin çatlağın izleri su yüzüne çıktı: "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz."

    RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

    Ermenistan'daki çalkantı Rusya'da yankı buldu. Kremlin'den yapılan ilk açıklamada taraflar sağ duyuya davet edildi ve derin endişe duyulduğu vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaşananların Ermenistan'ın iç meselesi olduğunu savundu.

    PAŞİNYAN GENELKURMAY BAŞKANINI KOVDU

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

    Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

    Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.

    Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.

    A NEWS YAYIN KOORDİNATÖRÜ: ERMENİ ORDUSU FATURAYI PAŞİNYAN'A KESTİ

    A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Paşinyan son dönemin en çok tartışılan isimlerin başında. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla başlayan Paşinyan'a karşı büyük bir tepki var. Bütün Ermeniler Paşinyan karşıtı bir politika başlattı. Son olarak da ordunu katıldığını görüyoruz. Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan'a kesti gibi görülüyor. Ermenistan'da önümüzdeki dönemde Paşinyan'ın görevi bırakması ya da görevden zorla el çektirilmesi bekleniyor.

        İŞTE SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ERMENİSTAN'DA YAŞANANLAR

        -Başkan Nikol Paşinyan darbe girişimine karşı sokağa indi.

        - Ajanslar da Paşinyan'ın fotoğraflarını son dakika olarak geçti.

        -Rusya'dan Ermenistan'a itidal çağrısı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Gelişmeler endişe verici. Anayasal çerçevede kalınmalı" denildi.

        -Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

        Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

        Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

        Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

        -Ermenistan Silahlı Kuvvelteri Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

        ERMENİSTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?

        Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.

        9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.

        DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA KİMLER VAR?

        Dağlık Karabağ'daki işgalleri Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren ve hezimete uğrayarak teslim olmak zorunda kalan Ermenistan bir kez daha karıştı. Ordu, Paşinyan'ın istifasını isterken Başbakan Paşinyan ise halkı sokağa çağırdı. Peki darbe girişiminin arkasında kimler var?

            Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin açıklamaları:

            "Bu Karabağ'da alınan mağlubiyet sonrası Ermenistan için kaçınılmaz durumlardan bir tanesi. Savaşta alınan hezimet sonrası Ermenistan hükümetinin halkı doğru şekilde bilgilendirmemesiyle şok etkisi oluşturması ve hala siyasi anlamdaki istikrarsızlığın devam ettiğinin bir göstergesi.

            Ermenistan'da ordu ve halkın motivasyonunun ayrıştığını söyleyebiliriz. Paşinyan'ın Batı yanlısı bir tutum sergilemesi ve Rusya'nın buna tepkisi varken Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinde bunun etkisi oldu. Azerbaycan'ın zaferinin hazmedilmesi Ermenistan için kolay bir süreç olmadı. Rus silahlarına yönelik eleştirel yaklaşım da buna tuz-biber oldu adeta. Ordu da bunun için istifa istedi.

            Siyasi karmaşanın askeri karmaşa ile desteklenmesi zaman alacak gibi görünüyor. Ermenistan için artık iki yol söz konusu ya Azerbaycan ile uyumlu bir yol izleyecek ya da bu istikrarsızlığa katlanarak bölgedeki huzursuzluğun kaynağı olmaya devam edecek. Ermenistan için bu yenilgiyi hazmetme aşaması henüz gerçekleşmedi o yüzden ilk yol biraz zor görünüyor. Dolayısıyla bu karmaşa bir süre daha devam edecek.

            Bundan sonraki süreçte Ermenistan siyasetinde Rusya'nın etkisi 10 yıllar boyunca etkisini gösterecektir. Ciddi bir ikilem var şuan. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı zaman gösterecek. Paşinyan bu darbe girişimini engellese bile bu karışıklık bir süre daha devam edecek."

            Gazeteci Ali Alesger'in açıklamaları:

            "Karabağ'daki savaşın Azerbaycan zaferi ile sonuçlanmasından sonra bu beklenen bir gelişmeydi. Özellikle Rusya destekli muhalefette Paşinyan'ın gitmesini istiyor. Moskova'da bulunan ünlü Ermeniler de Paşinyan'ın gitmesini istiyorlar.

            Ermenistan'da bir çok kurum gibi Ermeni ordusu da Rusya'nın kontrolü altında hareket ediyor. Ve burada Rusya'nın gücü olarak sayılıyor. Bu nedenle ordunun Paşinyan'ın gitmesini istemesi çok doğal bir durumdur. Savaş sonrası Paşinyan'ı hemen göndermek istediler ancak bu başarısız oldu sonrasında Rusya'nın hamlesi ve ordunun hamlesiyle göndermek istiyorlar.

            Rusya halk ve muhalafet ile Paşinyan'ı görevden alamayacağını birkaç gün önce gördü. Çünkü Halk Karabağ yenilgisinden Paşinyan ile beraber Rusya'yı da sorumlu tutuyor. Ermeniler Rusya'nın Paşinyan'ı kurban vermek istediğini düşünüyorlar."

            Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu'nun açıklamaları:

            "Azerbaycan'ın kendi meşru topraklarını geri almasından sonra bir ateşkes imzalandı. Bu anlaşmadan sonra Paşinyan ciddi sıkıntılar içerisine girdi ve halk sokaklara döküldü. Böyle bir istikrarsızlığın böyle bir sonuç vermesi bizim için şaşırtıcı bir sonuç değil.
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