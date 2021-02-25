Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan ve Azerbaycan'ın zaferiyle hezimete uğrayan Ermenistan karıştı. Ülkeden üst üste son dakikalar geliyor.

İŞTE SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ERMENİSTAN'DA YAŞANANLAR VE O YAŞANANLARA TEPKİLER

PAŞİNYAN'DAN PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun hükümete istifa çağrısı yapmasının ardından düzenlediği miting sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Putin'den Ermenistan'daki krize yönelik yaptığı açıklamalarda, krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması talebinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yapılan telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki durum tartışıldı. Putin, Ermenistan'da düzeni ve sakinliği korumaktan yana konuştu ve durumun yasa çerçevesinde çözülmesini istedi. Rus lider, taraflardan sağduyu çağrısında bulundu" dedi.

ORDUDAN PAŞİNYAN'A MUHTIRA

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Paşinyan, başkent Erivan'da destekçileriyle birlikte yürüdü.Muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi'nden yapılan açıklamada, "Nikol Paşinyan'ı ülkeyi iç savaşa götürmemeye ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Paşinyan'ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı var." denildi.

NATO'DAN ERMENİSTAN'A DEMOKRASİ ÇAĞRISI

NATO, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek demokrasiye bağlılık çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, sosyal medyadaki açıklamasında, İttifak'ın ortak ülkelerinden Ermenistan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

Gerginliği daha da yükseltecek açıklamalar ve eylemlerden kaçınmanın önemine işaret eden Lungescu, "Siyasi farklılıklar barışçıl yollarla ve Ermenistan anayasasına uygun şekilde demokrasiyle çözülmelidir." ifadesini kullandı.

ABD: ERMENİSTAN'DA TARAFLARI SAKİNLİĞE ÇAĞIRIYORUZ

Ermenistan'daki darbe girişimine Washington'dan da tepki gecikmedi.

ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği, "Ermenistan'da devam eden olayları derin rahatsızlıkla izliyoruz, tarafları sakinliğe çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyükelçilik, ülkede devam eden olayların derin rahatsızlıkla izlendiğini açıkladı. Taraflar sakinliğe ve problemi aralarında halletmek için görüşmelere çağrıldı.

AB: TÜM AKTÖRLER SAKİN OLMALI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Ermenistan Anayasası'na göre, "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" anımsatılan açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, Ermenistan'daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

AK PARTİ: BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞI KIŞKIRTAN SONUÇLAR DOĞURUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur." ifadelerini kullandı.

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı." dedi.

Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan'da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını ifade etti.

"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim." diye konuşan Aliyev, Ermenistan'da iç karışıklıkların, toplu tutuklanmaların yaşandığını hatırlattı.

Aliyev, şunları söyledi: "Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."

-Başbakan Nikol Paşinyan başkent Erivan'da toplanan kalabalığa konuşma yaptı.

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JETLER ALÇAK UÇUŞ YAPTI

-Başbakan Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklardayken jetler alçak uçuş yaptı.