Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.02.2021 06:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2021 06:48
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına yeşil ışık: Onay verilmesi bekleniyor

    Son dakika haberi! Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

    AA
    ABD'de bir aşıya daha onay! Tarih belli oldu

    Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

    Aşının etkili ve güvenli olduğu yönünde FDA uzmanları tarafından yayımlanan analizin ardından bugün toplanan panel, aşının acil durum kullanımını görüştü.

    Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının acil durumlarda kullanılması tavsiyesinde bulundu.

    44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

    FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor.

    Jonhson&Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına yeşil ışık: Onay verilmesi bekleniyor