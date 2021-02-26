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    ’de bir bebeğin burnunda normalden 51 bin kat fazla Covid-19 partikülü tespit edildi

    'da hastanede daha önce tedavi edilen COVID-19’lu bir bebekte, Coronavirüsün yeni bir varyantı tespit edidi. Yenidoğan bebeğin burnunda, diğer COVID-19 hastalarına kıyasla 51 bin 418 kat daha fazla sayıda virüs partikülü belirlenmesi, doktorları bile şaşırttı. Bu yeni varyantın ne kadar yaygın olduğu, sadece bebek ile çocukları mı etkilediği ve risk durumu, şu an için araştırılmaya devam ediyor.

    Bebekte Covid-51

    Amerika'da hastanede daha önce tedavi edilen COVID-19'lu bir bebekte, Coronavirüsün yeni bir varyantı tespit edidi. Yenidoğan bebeğin burnunda, diğer COVID-19 hastalarına kıyasla 51 bin 418 kat daha fazla sayıda virüs partikülü belirlenmesi, doktorları bile şaşırttı.

    Bu yeni varyantın ne kadar yaygın olduğu, sadece bebek ile çocukları mı etkilediği ve risk durumu, şu an için araştırılmaya devam ediyor.

    PANDEMİ BEYNİ TÜKETTİ
    Türkiye'de     yapılan araştırmalar, son 1 yıldır eve kapanmalar nedeniyle insanların pandemik tükenmişliğe uğradığını ortaya çıkardı. İşte o tükenmişlikler:

        KENDİNDEN ŞÜPHE DUYMA: İşinizi yapma yeteneğinizi, nasıl bir ebeveyn olduğunuzu, sorgulamaya başlayabilirsiniz
        SOSYAL İZOLASYON: Toplumdan daha da uzaklaşmaya başlarsınız.


        KÖTÜMSER BAKIŞ: Her şeye olumsuz bakarsınız. İyi bir haber olsa bile bunu görmezden gelirsiniz.
        DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ: Bir dakika kızgınsınız, sonra üzgün sonra hiçbir şey olmamış sanki.


        İÇİNİ BOŞ HİSSETMEK: Özü emilmiş boşluktasınız.
        KİŞİSEL İHTİYAÇLARIN İHMALİ: Duş almak veya giyinmek bir yana, kalkmak için bile enerjiniz olmaz.


            BAŞ AĞRISI: Çok fazla Tv. izleme, stres, endişe baş ağrılarını artırır.
            MIDE AĞRISI: Kaygı, endişe, stres ve belirsizlik bağırsaklarımızı tam anlamıyla tahrip eder.


            BEYİN SİSİ: Şaşkınlık içinde dolaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz.
            UYKU SORUNLARI: Her gece bir sarsıntıyla uyanırsınız ve nedeni yoktur.

            KARA DENİZ!
            Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Coronavirüs haritasında artan vakaları değerlendirdi. Karadeniz'de vakaların yüzbinde 200'erin üzerine çıktığına dikkat çekti: Samsun'dan Trabzon'a olan kısımda o illerdeki günlük vaka sayısının gerçekten yüksek olması bu bulaşıcılığı çok yüksek olan mutasyona ait olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum.

                KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI BELGEYLE ÇÜRÜTTÜ
                Sağlık                 Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun Çin'den sipariş edilen 1 milyon doz aşının fatura edilip edilmediğine ilişkin sorusuna, belge gösterip yanıt verdi. Koca, "Üretici bir firma, bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı? Hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş verilmemiştir" dedi.
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                Haberler Güncel ABD’de bir bebeğin burnunda normalden 51 bin kat fazla Covid-19 partikülü tespit edildi