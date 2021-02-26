Amerika'da hastanede daha önce tedavi edilen COVID-19'lu bir bebekte, Coronavirüsün yeni bir varyantı tespit edidi. Yenidoğan bebeğin burnunda, diğer COVID-19 hastalarına kıyasla 51 bin 418 kat daha fazla sayıda virüs partikülü belirlenmesi, doktorları bile şaşırttı.
Bu yeni varyantın ne kadar yaygın olduğu, sadece bebek ile çocukları mı etkilediği ve risk durumu, şu an için araştırılmaya devam ediyor.
PANDEMİ BEYNİ TÜKETTİ
Türkiye'de yapılan araştırmalar, son 1 yıldır eve kapanmalar nedeniyle insanların pandemik tükenmişliğe uğradığını ortaya çıkardı. İşte o tükenmişlikler: