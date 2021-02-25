A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Ermenistan'daki darbe girişimi hakkında konuştu.

"BU BİR HALK HAREKETİDİR"

Caşın, "Ordu sözünün arkasında olduğunu söylüyor. Bu neyi gösteriyor? M-29 uçaklarının, diğer uçakların alçak uçuş yapması ordunun Paşinyan'a karşı hareketlenebileceğini gösteriyor. Acaba buradaki 30-40 tane polis böyle bir eylemi durdurabilir mi? Diğer husus bu bir halk hareketidir." dedi.