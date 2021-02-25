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    • 25.02.2021 13:18
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    SON DAKİKA: 'da darbenin arkasında hangi ülke var? İşte tüm gerçekler

    Son dakiki: 'da ordu Başbakan 'ın istifasını istedi. ise bunun darbe girişimi olduğunu belirterek halkı sokağa çağırdı. Ermenistan'da bu darbe girişiminin arkasında hangi ülke var? Paşinyan'ı kim istemiyor? Bu soruların cevabında 'yı bulmak mümkünken A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. , Gazeteci ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı  Prof. Dr.  değerlendirdi..

    Ermenistan'da darbenin arkasında kim var?

    Dağlık Karabağ'daki işgalleri Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren ve hezimete uğrayarak teslim olmak zorunda kalan Ermenistan bir kez daha karıştı. Ordu, Paşinyan'ın istifasını isterken Başbakan Paşinyan ise halkı sokağa çağırdı. Peki darbe girişiminin arkasında kimler var?

    Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin açıklamaları:

    "Bu Karabağ'da alınan mağlubiyet sonrası Ermenistan için kaçınılmaz durumlardan bir tanesi. Savaşta alınan hezimet sonrası Ermenistan hükümetinin halkı doğru şekilde bilgilendirmemesiyle şok etkisi oluşturması ve hala siyasi anlamdaki istikrarsızlığın devam ettiğinin bir göstergesi.

    Ermenistan'da ordu ve halkın motivasyonunun ayrıştığını söyleyebiliriz. Paşinyan'ın Batı yanlısı bir tutum sergilemesi ve Rusya'nın buna tepkisi varken Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinde bunun etkisi oldu. Azerbaycan'ın zaferinin hazmedilmesi Ermenistan için kolay bir süreç olmadı. Rus silahlarına yönelik eleştirel yaklaşım da buna tuz-biber oldu adeta. Ordu da bunun için istifa istedi.

    Siyasi karmaşanın askeri karmaşa ile desteklenmesi zaman alacak gibi görünüyor. Ermenistan için artık iki yol söz konusu ya Azerbaycan ile uyumlu bir yol izleyecek ya da bu istikrarsızlığa katlanarak bölgedeki huzursuzluğun kaynağı olmaya devam edecek. Ermenistan için bu yenilgiyi hazmetme aşaması henüz gerçekleşmedi o yüzden ilk yol biraz zor görünüyor. Dolayısıyla bu karmaşa bir süre daha devam edecek.

        Bundan sonraki süreçte Ermenistan siyasetinde Rusya'nın etkisi 10 yıllar boyunca etkisini gösterecektir. Ciddi bir ikilem var şuan. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı zaman gösterecek. Paşinyan bu darbe girişimini engellese bile bu karışıklık bir süre daha devam edecek."

        Gazeteci Ali Alesger'in açıklamaları:

        "Karabağ'daki savaşın Azerbaycan zaferi ile sonuçlanmasından sonra bu beklenen bir gelişmeydi. Özellikle Rusya destekli muhalefette Paşinyan'ın gitmesini istiyor. Moskova'da bulunan ünlü Ermeniler de Paşinyan'ın gitmesini istiyorlar.

        Ermenistan'da bir çok kurum gibi Ermeni ordusu da Rusya'nın kontrolü altında hareket ediyor. Ve burada Rusya'nın gücü olarak sayılıyor. Bu nedenle ordunun Paşinyan'ın gitmesini istemesi çok doğal bir durumdur. Savaş sonrası Paşinyan'ı hemen göndermek istediler ancak bu başarısız oldu sonrasında Rusya'nın hamlesi ve ordunun hamlesiyle göndermek istiyorlar.

            Rusya halk ve muhalafet ile Paşinyan'ı görevden alamayacağını birkaç gün önce gördü. Çünkü Halk Karabağ yenilgisinden Paşinyan ile beraber Rusya'yı da sorumlu tutuyor. Ermeniler Rusya'nın Paşinyan'ı kurban vermek istediğini düşünüyorlar."

            Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu'nun açıklamaları:

            "Azerbaycan'ın kendi meşru topraklarını geri almasından sonra bir ateşkes imzalandı. Bu anlaşmadan sonra Paşinyan ciddi sıkıntılar içerisine girdi ve halk sokaklara döküldü. Böyle bir istikrarsızlığın böyle bir sonuç vermesi bizim için şaşırtıcı bir sonuç değil.

            Azerbaycan'ın kazandığı zafer sonrası her an için böyle bir ayaklanmanın yada darbenin olacağı beklentisi vardı. Bu noktada diğer yorumcuların söylediği görüşlere katılıyorum."

            ERMENİSTAN'DA İSKENDER FÜZELERİ TARTIŞMASI
            Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

            Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

            Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı.

            Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Rusya'dan satın almıştı.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan'da darbenin arkasında hangi ülke var? İşte tüm gerçekler