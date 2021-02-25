Dağlık Karabağ'daki işgalleri Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren ve hezimete uğrayarak teslim olmak zorunda kalan Ermenistan bir kez daha karıştı. Ordu, Paşinyan'ın istifasını isterken Başbakan Paşinyan ise halkı sokağa çağırdı. Peki darbe girişiminin arkasında kimler var?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin açıklamaları:

"Bu Karabağ'da alınan mağlubiyet sonrası Ermenistan için kaçınılmaz durumlardan bir tanesi. Savaşta alınan hezimet sonrası Ermenistan hükümetinin halkı doğru şekilde bilgilendirmemesiyle şok etkisi oluşturması ve hala siyasi anlamdaki istikrarsızlığın devam ettiğinin bir göstergesi.