Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.02.2021 22:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2021 22:03
    ABONE OL

    Ermenistan Başbakanı yan, Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

    Ermenistan Başbakanı yan, ordunun hükümete istifa çağrısı yapmasının ardından düzenlediği miting sonrası Rusya Devlet Başkanı i le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Paşinyan, Putin ile telefonda görüştü!

    Ermenistan Başbakanı yan, Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Putin'den Ermenistan'daki krize yönelik yaptığı açıklamalarda, krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması talebinde bulundu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yapılan telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki durum tartışıldı. Putin, Ermenistan'da düzeni ve sakinliği korumaktan yana konuştu ve durumun yasa çerçevesinde çözülmesini istedi. Rus lider, taraflardan sağduyu çağrısında bulundu" dedi.

    ORDUDAN PAŞİNYAN'A MUHTIRA
    Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.

    Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.

    Paşinyan, başkent 'da destekçileriyle birlikte yürüdü.Muhalefetteki 'nden yapılan açıklamada, "Nikol Paşinyan'ı ülkeyi iç savaşa götürmemeye ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Paşinyan'ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı var." denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü