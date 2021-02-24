Gözetim Kurulu sözcüsü ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarıyla ilgili Gözetim Kurulu'na bir kullanıcı beyanının ulaştığını teyit edebiliriz. Ancak kurul kararını açıklayana kadar bu konu hakkında başka yorum yapmayacağız" dedi.

Geçen yıl hayata geçen ve şu ana kadar beş davaya karar veren Facebook Gözetim Kurulu'nun Trump'ın platformda kalıp kalamayacağına karar vermek için toplam 90 günü bulunuyor. Kurul tarafından alınacak kararın Facebook için bağlayıcı olduğu ifade ediliyor.