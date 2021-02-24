Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Eski Başkanı Trump'ın, 6 Ocak'ta düzenlediği mitingin ardından destekçileri Kongre baskını gerçekleştirmişti.
Trump'ın mitingdeki sözleri sonrası destekçileri Kongre'yi basmış ve olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülmüş ancak çoğunluk sağlanamayınca aklanmıştı.
Gelişmeler sonrası dönemin ABD Başkanı Trump'ın Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi pek çok sosyal medya hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı.
Bu gelişmelerle de Trump aktif olarak kullandığı sosyal medyadan uzak kalmak zorunda kalmıştı.
Ancak ABD medyasına göre Trump sosyal medyaya dönüş için hazırlıklara başladı.
USA Today'de yer alan habere göre Trump sosyal medyaya dönüş için hazırlıklara başladı.
Eski başkan Donald Trump, platforma yeniden katılmak için Facebook Gözetim Kurulu'na bizzat kendisi başvurdu.
Dünyanın dört bir yanından 20 uzmandan oluşan bir ekip olan Gözetim Kurulu, Facebook'un Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararını gözden geçirecek.