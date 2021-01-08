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    • 09.01.2021 02:52
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    Son dakika: , 'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

    Sosyal medya platformu , Başkanı 'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada,"Daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadelerine yer verildi.



    Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.



    ŞİDDETİ KIŞKIRTMA RİSKİ
    Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denildi.



    "TWİTTER'I ŞİDDETİ YAYMAK İÇİN KULLANAMAYACAKLAR"
    Açıklamada, Twitter'ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, "Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz." bilgisi paylaşıldı.




    BASKININ ARDINDAN 12 SAATLİĞİNE ASKIYA ALINMIŞTI
    Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Twitter, Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı