Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kabulleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bayramov, mevkidaşlarıyla hem ikili hem de üçlü çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda en yüksek düzeyde geliştiğini, devlet başkanlarının da doğrudan katılımıyla her gün ilerlediğini vurguladı.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü savaşta Türk halkı ve devletinin siyasi ve manevi desteğini aldıklarını hatırlatan Bayramov, bu desteğin kendilerine güç ve moral verdiğini ifade etti.

Bayramov, savaş sonrasında bölgede yeni güvenlik formatının belirlendiğini, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete başladığını belirterek Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barışın temininde önemli rol oynadığını kaydetti.