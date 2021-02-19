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    • 19.02.2021 17:06
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş Azerbaycan açıklaması: 15 milyar dolarlık hedef için...

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ile imzalanan protokol ve eylem planıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Oktay, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.

    İmzalar atıldı! Azerbaycan'la çok önemli anlaşma

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ile imzalanan protokol ve eylem planıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Oktay, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.

    İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama. Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan'dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş Azerbaycan açıklaması: 15 milyar dolarlık hedef için...