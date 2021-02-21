Açıklamasında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını belirten Marotto, ""DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." sözlerini sarf etti.

Marotto, bölgeye ABD tarafından askeri destek sağlandığını ve yeni üslerin geliştirildiğini de söyledi.

BU İLK DEĞİL

Marotto, paylaşımlarında sık sık PKK'lı teröristleri yayınlıyor.