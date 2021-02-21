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    • 22.02.2021 00:49
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    güneyimizde Türkiye'ye meydan okuyor! , PKK'yla gönderme yaptı

    'nin DEAŞ ile mücadele etmek senaryosuyla kurduğunu açıkladığı, terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG/’nin de içinde yer aldığı koalisyonun komutanı , sosyal medya hesabından PKK'ya destek verdikleri görüntüleri paylaştı. Marotto düzenli olarak teröristleri paylaşıyor...

    ABD'den Türkiye'ye PKK'lı gönderme

    Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek maksadıyla kurduğunu açıkladığı koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    ABD ALENEN TÜRKİYE'Yİ TAHRİK EDİYOR

    Açıklamasında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını belirten Marotto, ""DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." sözlerini sarf etti.

    Marotto, bölgeye ABD tarafından askeri destek sağlandığını ve yeni üslerin geliştirildiğini de söyledi.

    BU İLK DEĞİL

    Marotto, paylaşımlarında sık sık PKK'lı teröristleri yayınlıyor.

    Geçtiğimiz günlerde sözcünün yaptığı açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından da paylaşılmış, "Kobani'nin sözde özgürlüğü" kullanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN DAHA DÜN ABD'Yİ UYARDI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) televizyon kanalında gerçekleştirilen özel programa video mesaj göndermiş, ABD'ye teröre verdiği destek sebebiyle tepki göstermişti.

        Erdoğan, "Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik." sözlerini kullandı.

        "13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur" demişti.

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