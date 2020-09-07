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    • 07.09.2020 18:27
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    'nin yeni Koalisyon Sözcüsü Albay da sevdalısı çıktı!

    'li askelerin sevdası bitmek bilmiyor. ile mücadele kapsamında Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins’in yerine atanan Albay da PKK sevdalısı çıktı. ABD'li Albay Marotto terör örgütü PKK'ya destek sözü verdi.

    'li askelerin sevdası bitmek bilmiyor. ve 'ta oluşturulan 'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins'in yerine göreve gelen Albay da terör örgütüne destek sözü verdi.

    Suriye'de PKK uzantısı 'yi meşrulaştırmak için her yolu deneyen ABD, bir skandala daha imza attı. Terör örgütünün sözde liderleri ile sık sık görüntüleri ortaya çıkan ABD'li subaylar, ilişkiyi iyice ilerletti.

    GÖZYAŞLARI DÖKMÜŞTÜ
    DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in sözcülük görevi sona ermesinin ardından terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağlamıştı

    DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü B. Caggins'in yerine atanan Albay Wayne Marotto'ya da Kürtçe eğitim verilmeye başlandı.

    DESTEK SÖZÜ VERDİ
    Terör örgütü destekli bir çok yayın organında Marotto'na Kürtçe kelimeler sorulduğu bir video yayınlandı.Videonun sonunda terör örgütü YPG'ye destek sözü veren Marotto'nun yarın itibareiyle resmi olarak görevine başlayacağı ifade edildi.

    Öte yandan Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin "sözde" Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağlamıştı.

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