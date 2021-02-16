İspanya'da rapçi Pablo Hasel'in Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından sokaklar karıştı.
EYLEMLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tüm büyük kentlerinde 80'den fazla belediyede ve Valensiya'da meydanlara inen ve çoğunluğu aşırı sol gruplara bağlı olan binlerce kişi "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan gösterilerin en yoğun olduğu Barcelona'da kent merkezinde yürüyen kalabalık, çöp bidonlarını ateşe vererek, bir polis karakoluna şişe ve taş atarak eylemlerini şiddete dönüştürdü.