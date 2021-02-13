Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sokaklar karıştı.
Anastasiadis'in karıştığı "Altın Pasaport" ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporu'nun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirlerin gelmesi Rumları sokağa döktü.
"ARTIK YETER, DAYANAMIYORUZ!"
Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşa'da toplanan göstericiler Rum Lider Anastasiadis aleyhinde sloganlar attı.
"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini "yalan söylemekle" suçladı.
KADIN VE ÇOCUKLAR DA SOKAKTA
Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü.