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    • 13.02.2021 22:13
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    karıştı! 'e öfkelenen Rumlar sokaklara döküldü

    Son dakika haberi... ’nde sokaklar karıştı. 'in karıştığı “Altın Pasaport” ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği sonrası bir de sıkı ekonomik tedbirlerin ardından patlama noktasına gelen Rumlar sokaklara inerken polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

    DHA
    Rum kesimi karıştı

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sokaklar karıştı.

    Anastasiadis'in karıştığı "Altın Pasaport" ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporu'nun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirlerin gelmesi Rumları sokağa döktü.

    "ARTIK YETER, DAYANAMIYORUZ!"
    Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşa'da toplanan göstericiler Rum Lider Anastasiadis aleyhinde sloganlar attı.

    "Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini "yalan söylemekle" suçladı.

    KADIN VE ÇOCUKLAR DA SOKAKTA
    Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü.

        Eylemcilere orantısız güç kullanan Rum Polisi TOMA'larla protestoculara tazyikli su sıktı.

        Zaman zamanda göz yaşartıcı gaz bombası atan güvenlik güçleri eylemcileri coplarla dövdü, yerlerde sürükledi ve göz altına aldı.

        Öte yandan Güney Kıbrıs'ta yürürlükte olan epidemiyolojik tedbirler nedeniyle toplu toplantıların yasak olması nedeniyle polisin Cuma gününden bu yana tüm vatandaşların dikkatini çeken bir açıklama yaptığı hatırlatıldı.

        ALTIN PASAPORT SKANDALI
        2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014'te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014'ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı.

        Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu'dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.
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