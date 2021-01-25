Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.01.2021 01:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 01:44
    ABONE OL

    sokakları yangın yeri! ları ülkeyi karıştırdı...

    Son dakika haberi... 'da le mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları edilirken ülke yangın yerine döndü. Polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    AA
    Hollanda sokakları yangın yeri!

    Hollanda'da koronavirüsle mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edilirken ülke yangın yerine döndü.

    Yerel basında çıkan haberde, farklı kentlerde Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişinin taşkınlık çıkardığı belirtildi.

    70 GÖZALTI
    Protestoların sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı geçen hafta cumartesi gününden beri devam ettiği, bu akşam yapılan protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    MAĞAZALARI YAĞMALADILAR
    Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Polis bürosuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

        Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti.

        ARABALARI ATEŞE VERDİLER
        Amsterdam, Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch ve Tilburg kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı.

        Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.

        Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

        40 YILDIR YAŞANMAMIŞTI
        24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

        Hollanda Polis Derneği yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Hollanda sokakları yangın yeri! Koronavirüs protestoları ülkeyi karıştırdı...