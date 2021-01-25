Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

40 YILDIR YAŞANMAMIŞTI

24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.