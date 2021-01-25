Hollanda'da koronavirüsle mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edilirken ülke yangın yerine döndü.
Yerel basında çıkan haberde, farklı kentlerde Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişinin taşkınlık çıkardığı belirtildi.
70 GÖZALTI
Protestoların sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı geçen hafta cumartesi gününden beri devam ettiği, bu akşam yapılan protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
MAĞAZALARI YAĞMALADILAR
Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Polis bürosuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi.