Ekstra Bladet gazetesine konuşan Müslüman kadın, başkent Kopenhag'ın banliyösü Söborg'de 13 Şubat'ta sabah saatlerinde, bir yapı markete gittiğini ve park yerinde aracını park ettiği sırada, yaşlı bir kadının aracının paspasını havalandırdığını, kadının aracının kapısının kendi arabasına 4-5 defa çarptığını belirtti.
Müslüman kadın, yaşlı kadına ne yaptığını sorması üzerine kadının sırtını dönerek aracına gittiğini, o esnada marketten çıkan yaşlı kadının kocasının "Neler oluyor burada?" diye sorduğunu anlattı.,
BAŞÖRTÜSÜNE TÜKÜRÜLDÜ
Kadının kocasına olup biteni anlattığını aktaran Müslüman kadın, adamın elindeki eşyaları bırakıp, yüzüne eğilerek küfrettiğini ve başörtüsüne sümkürdüğünü aktardı.
Adamın karısının, kendisini tuttuğunu ve kocasının ise kendisine vurmaya başladığını, park yerindekilerin ise olaya müdahale etmediğini, ancak yapı marketten çıkan yaşlı bir adamın, 65 ve 66 yaşlarında olduğu açıklanan saldırgan çifti uzaklaştırdığını kaydeden Müslüman kadın, "Panikledim ve öleceğimi sandım." ifadesini kullandı.
KÜFÜR
Saldırgan adamın arabasına gitmesiyle olayın sonlandığını düşündüğünü bildiren Müslüman kadın, adamın elinde direksiyon kilidiyle kendisine doğru geldiğini, hakaret etmeye ve küfür etmeye devam ettiğini ifade etti.