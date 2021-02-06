Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Salgın dönemi Türk pasaportu yaşamamızın güvenini tüm vatandaşlarımıza yaşattığımızı bir kez daha düşünüyorum. Neredeyse her gün sırf Türk ve Müslüman olduğu için saldırıya uğrayan bir insanımızın haberini alıyoruz.
Sadece salgın döneminde ortaya çıkan tablo bile ülkemizin son 18 yılda nereden nereye geldiğini göstermeye kafidir. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir. Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum.
"MÜSLÜMANLAR ÇİFT YÖNLÜ BİR CENDEREYE ALINIYOR"