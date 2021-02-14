ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci: Koronavirüs aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili

Güney Afrika'da Kovid 19'a yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." dedi.

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