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    • 14.02.2021 22:30
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    ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci: Koronavirüs aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili

    ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu belirtti. Fauci, varyant ile ilgili tatminkar bilgiye sahip olmadıklarını da sözlerine ekledi.

    AA
    Dr. Fauci'den aşıya övgü

    Fauci, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan Kovid-19'un Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını ve bu türün Kovid-19'un İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu belirtti.

    BAĞIŞIKLIK KORUMUYOR

    Güney Afrika'da Kovid 19'a yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." dedi.

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