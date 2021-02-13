İlk olarak 90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri ile sürdürülüyor. Sağlık çalışanları hastaneye ulaşım imkanı olmayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek aşılıyor.

AŞILAMA SAYISI 4 MİLYONA DAYANDI

Türkiye'de toplam aşılama sayısı 3.781.039'a ulaştı.