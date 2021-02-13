Türkiye'de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşı programı başarıyla sürdürülüyor.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.
İlk olarak 90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri ile sürdürülüyor. Sağlık çalışanları hastaneye ulaşım imkanı olmayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek aşılıyor.
AŞILAMA SAYISI 4 MİLYONA DAYANDI
Türkiye'de toplam aşılama sayısı 3.781.039'a ulaştı.
TÜRKİYE'NİN AŞILAMADAKİ BAŞARISI HOLLANDA BASININDA!
Türkiye'nin başarısı dünya basınında da yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı.
Bakan Koca, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerine yer verdi.
Haberde Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.