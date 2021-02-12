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    • 12.02.2021 14:40
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    SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den İslam'a hakaret

    Son dakika haberleri... Fransa'da Ulusal Parti lideri aşırı sağcı Le Pen, bir kez daha İslam dinine hakaret etti. Le Pen çıktığı televizyon programında İslam'ı hedef alarak "İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    Le Pen'den İslam'a hakaret

    Müslümanlara karşı ayrımcı politikalarla eleştirilen ve son olarak Müslüman toplumun "ayrılıkçılık" projesiyle hedefe konulduğu Fransa'da siyasilerde İslama ve Müslümanları hedef alarak hakarete devam ediyor. Son olarak aşırı sağcı lider Le Pen İslam dinine hadsiz sözler söyledi.

    "İSLAM'IN YAYILIŞINA SAVAŞ AÇIYORUM"
    Bir televizyon kanalına katılan Le Pen, şunları söyledi "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum, İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli.."

    TERÖR PROPOGANDASINDAN YARGILANDI
    Fransa'da terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşması nedeniyle terör propagandasından hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı muhalefet lideri Marine Le Pen dün hakim karşısına çıktı.

    Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Le Pen, Nanterre Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamasında propaganda yaparak nefret söylemi yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

        Savcının, yayınladığı görüntülerle gençleri kışkırtabileceğini düşünüp düşünmediği sorusunu yönelttiği Le Pen, soruya görüntülerin şok edici olduğu ancak teröre teşvik etmeyeceği cevabını verdi.

        Kendisini örgüte yönelik görüntüleri yayınlayan tek kişi olmadığı gerekçesiyle savunan Le Pen, propaganda yaptığına yönelik suçlamaları ise reddetti.

        DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
        Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından infaza ilişkin paylaştığı bir fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisine ise dokunmamıştı.

            Paris Savcılığı, Mart 20018'de Le Pen'e soruşturma açmış ve 3 yıl hapis, 75 bin avro para cezası talep etmişti. Ardından, 2017'de Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

            Soruşturmanın bir parçası olarak "psikiyatrik testler yaptırması" istenen aşırı sağcı lider bu talebi reddetmişti.
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