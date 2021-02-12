SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den İslam'a hakaret

Müslümanlara karşı ayrımcı politikalarla eleştirilen ve son olarak Müslüman toplumun "ayrılıkçılık" projesiyle hedefe konulduğu Fransa'da siyasilerde İslama ve Müslümanları hedef alarak hakarete devam ediyor. Son olarak aşırı sağcı lider Le Pen İslam dinine hadsiz sözler söyledi.

"İSLAM'IN YAYILIŞINA SAVAŞ AÇIYORUM"

Bir televizyon kanalına katılan Le Pen, şunları söyledi "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum, İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli.."