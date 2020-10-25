Aşırı sağcı lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilimde, ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin önemli olduğunu ancak güçlü bir tepki olmadığını savundu.

Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Erdoğan'ın bir öğretmenin öldürülmesinde başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini ileri sürerek, büyükelçinin geri çağrılmasının kaçınılmaz olduğu yorumunu yaptı.