"Bu tüzük çok önemli çünkü ilk kez Müslüman federasyonların çoğu Selefilik, Müslüman Kardeşler ve Tebliğ'e karşı çıkıyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü bu federasyonların bir kısmında şimdiye kadar bir tereddüt vardı." ifadelerini öne süren Darmanin, herkesi bu tüzüğü incelemeye davet ettiğini aktardı.

Bu metnin çok önemli ve "Cumhuriyetçi" bir metin olduğunu savunan Darmanin, CCMTF ve CIMG'nin tüzüğü imzalamamasına ilişkin sorulan soru üzerine şunları söyledi: