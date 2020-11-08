Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.11.2020 22:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 23:10
    ABONE OL

    'a ve 'e (S.A.V.) hakaretlere destek veren : İslam'a saygı duyuyoruz

    Dışişleri Bakanı Jean-Yves , Hz. 'e yönelik hareket içerikli karikatürlerin Arap ve dünyasında uyandırdığı infialin ardından, "ülkesinin İslam dinine saygı duyduğu" dedi. Fransa'nin geri adım atmasında İslam aleminden gelen boykotların etkisinin olduğu düşünülüyor.

    AA
    İslam'a hakaret eden Fransa sonunda korktu

    İslam ve Arap dünyasında Fransa karşıtı başlatılan boykot kampanyasının ardından Mısır'a gelen Le Drian, mevkidaşı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya geldi.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App

    Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Le Drian, "Paris, İslam dinine saygı duyuyor ve Müslümanları Fransa'nın bir parçası olarak görüyor. Bizim savaştığımız radikallik ve terördür." dedi.

    BOYKOTU KINIYORLARMIŞ!

    Le Drian, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Fransa'ya karşı başlatılan boykot kampanyasını kınadıklarını ifade etti.

    Görüşmede, Libya krizini ele aldıklarını da kaydeden Le Drian, Fransa ve Mısır'ın, paralı askerlerin Libya'dan çekilmesini ve BM'nin getirdiği silah ambargosuna uyulmasını istediğini aktardı.

    Şukri ise basın toplantısında, Filistin devletinin kurulması, adil ve kapsamlı barışın tesis edilmesi ve iki devletli çözümün önemine işaret etti.

    EZHER ŞEYHİ'NDEN LE DRİAN'A SERT ÇIKIŞ

    Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise Hz. Peygamber'e hakaret edenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

    Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Drian ile Ezher Kurumu'nda bir araya gelen Tayyib, "Hz. Peygamber'e hakaret etmeyi ifade özgürlüğü olarak görüyorsanız biz buna hem şekil hem de içerik olarak karşıyız." ifadesini kullandı.

    "Hz. Peygamber'e hakaret kabul edilemez. Bunu yapanların uluslararası mahkemelerde yargılanması için uğraşacağız, gerekirse bütün ömrümüzü bu işe adayacağız." diyen Tayyib, İslam'ın terörle bağdaştırılmasını kabul etmediklerini, bunun tüm dünyadaki Müslümanların duygularını rencide ettiğini dile getirdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İslam'a ve Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaretlere destek veren Fransa: İslam'a saygı duyuyoruz