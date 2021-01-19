İNTERNET KULLANIMINA MÜDAHALE

Yasa tasarısının 18'inci maddesi bir kişiyi teşhir etmek amacıyla kimliğini ya da yerini internette veya mesajla açıklamasını yasaklarken, 20'nci maddesi nefreti körükleyen paylaşımlarda bulunanların acilen yargılanmasını sağlamak için ceza kanununda değişiklik yapıyor ve Paris Savcılığında bu tür suçlarla ilgilenecek özel bir birim kurulmasını öngörüyor.

Tasarının 4'üncü maddesi de kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılmasını, yabancıların ise sınır dışı edilmesini içeriyor.

Bu madde ile hastaların doktorlarını cinsiyete göre seçmesinin yasaklanması da amaçlanıyor.

TASARIYA MECLİSTE EKLEME YAPILIYOR

Diğer yandan bazı Fransız milletvekilleri, Ulusal Meclisteki tartışmalar sırasında önerdikleri değişikliklerle, yasa tasarısının Müslümanların kılık kıyafetlerine karışılmasını da sağlamaya çalışıyor.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, tasarıya 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü kullanmayı yasaklayan madde ekleme talebinde bulundu ancak komisyon bu talebi reddetti.

Vatandaşlıktan Sorumlu Bakan Marlene Schiappa ve Kamu Hizmetinden Sorumlu Bakan Amelie de Montchalin, tüm kamu görevlileri için sekülerlik eğitimini zorunlu hale getirilmesi ve tüm kamu kuruluşlarında "sekülerlik hakemleri" atanması değişikliğini önerdi. Bu değişiklik, komisyon tarafından kabul edildi.