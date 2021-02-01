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    • 01.02.2021 10:25
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    Evlere a giden 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

    ’nde () geçtiğimiz hafta evlere a giden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. İsmi açıklanmayan masöz kadının Kovid-19 olduğunu öğrendikten sonra ’na temaslılarını bildirdiği belirtildi.

    Rus masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

    'nde () koronavirüs vakasındaki artış sürüyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere a giden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. İsmi açıklanmayan masöz kadının Kovid-19 olduğunu öğrendikten sonra 'na temaslılarını bildirdiği ve 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi.

    EN FAZLA VAKA GİRNE BÖLGESİNDE
    KKTC Alsancak Belediye Başkanı , "Sağlık Bakanlığı temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak'ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden" diye konuştu.

    KKTC'DE SON DURUM
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüsü salgının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı.Öte yandan KKTC'de koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Evlere masaja giden Rus 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı