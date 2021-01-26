ABD'li bazı internet şirketlerinin, gösterilerle ilgili "yalan" bilgiler paylaştığını vurgulayan Zaharova, bu iddiaların da inceleneceğini dile getirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, geçen hafta sosyal medya üzerinden, ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

NAVALNIY'IN SERBEST KALMASI İÇİN DÜZENLENEN PROTESTO GÖSTERİLERİ