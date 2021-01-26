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    • Dünya
    • 26.01.2021 18:43
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    • 26.01.2021 18:47
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    , muhalif  protestolarını destekleyen paylaşımları nedeniyle 'ye nota verdi

    , 'nin nin, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen gösterileri destekleyen paylaşımlar yapması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi. Rusya, ABD Büyükelçiliğinin paylaşımlarını "Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale" olarak okuyor.

    AA
    Rusya'dan ABD'ye nota

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, devlet kanalı Perviy'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, sosyal medya üzerinden, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy yanlılarının protesto gösterilerini destekleyen paylaşımlar yaptığını anımsattı.

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    Söz konusu paylaşımları "Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale" olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçilisi John Sullivan'ın bakanlığa çağrıldığını söyledi.

    ABD'yi, Rus yasalarına uymaya davet ettiklerini belirten Zaharova, "ABD tarafına protesto notası verildi." dedi.

    ABD'li bazı internet şirketlerinin, gösterilerle ilgili "yalan" bilgiler paylaştığını vurgulayan Zaharova, bu iddiaların da inceleneceğini dile getirdi.

    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, geçen hafta sosyal medya üzerinden, ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

    NAVALNIY'IN SERBEST KALMASI İÇİN DÜZENLENEN PROTESTO GÖSTERİLERİ

        Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.
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