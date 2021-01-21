Rusya çalkalanıyor! Muhalif Navalnıy Putin'in sarayını ifşa etti
Rusya hafta başında Putin muhalifi Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasının ardından başlayan olayları konuşuyor. Navalnıy'ın gözaltına alınmasının ardından YouTube kanalına yüklediği videoyu 24 saatte 20 milyondan fazla kişi izledi. Aleksey Navalnıy'ın yüklediği videoda Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki sarayının içinden 3 boyutlu çizim görüntüleri yer alıyor. Görüntülerde sarayın içinde striptiz kulüp, kumarhane de yer alıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov bu iddiaları yalanlarken Navalnıy, Putin'i gizli metreslerini finanse etmekle de suçladı.
21.01.2021 10:26
- Son Güncelleme: 21.01.2021 10:26
Şok edici görüntüler ortaya çıktığından beri önce Rusya sonra da gündemi çalkalanıyor. Herkes ABD'deki yemin törenine odaklanmışken, Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekti.
Geçen hafta sonu tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı.
Geçen yaz zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi olmak üzere Almanya'ya giden Navalny, Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra bir striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro olduğunu iddia etti.
Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu iddia etti.
Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da ileri sürdü.