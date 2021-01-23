ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bu hafta sonu Rusya'nın birçok kentinde düzenlenen protestolarda, göstericilere ve gazetecilere yönelik başvurulan sert yöntemleri kınıyor." ifadesini kullandı.

NAVALNIY'E GÜÇLÜ DESTEK