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    Tahminleri yine dünyayı salladı! Simpsonlar 21 yıl önce gösterdi: Kamala Harris'in birebir kopyası

    Simpsons'ın tahminleri yine dünyayı salladı. Dizinin 2000'de yayınlanan bölümünde Lisa Simpson, ABD Başkanı olarak yansıtıldı. Üzerinde mor bir elbise, boynunda ise incili bir kolye vardı. Bu görüntü, yemin töreni günü Kamala Harris'in birebir kopyasıydı! İşte Simpsonlar dizisinin doğru çıkan kehanetleri...



    Amerikan dizisi Simpsons'ın tahminleri yine dünyayı salladı. Dizinin 2000'de yayınlanan bölümünde Lisa Simpson, ABD Başkanı olarak yansıtıldı. Üzerinde mor bir elbise, boynunda ise incili bir kolye vardı. Bu görüntü, yemin töreni günü Kamala Harris'in birebir kopyasıydı!



    CORONA KABUSU
    1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran Coronavirüs salgınını bilmişti.



    TRUMP VİRÜSE YAKALANDI
    Çizgi filmde, ABD Başkanlığı koltuğunu geçen çarşamba günü devreden Trump'ın Coronavirüs'e yakalanacağı gösterilmişti.



        TRUMP'IN BAŞKANLIĞI
        2000 yılında yayınlanan bölümde Trump'ın başkan olacağı böyle resmedilmişti.



        LÜBNAN'DAKİ PATLAMA
        Geçen Ağustos ayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmuştu.



        ABD'DE KANLI KONGRE BASKI
        Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması, çizgi filmde izleyenlere daha önce böyle yansıltılmıştı.



        AKILLI TELEFONLAR
        Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülmüştü.

            Haberler Dünya Tahminleri yine dünyayı salladı! Simpsonlar 21 yıl önce gösterdi: Kamala Harris'in birebir kopyası