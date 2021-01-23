Tahminleri yine dünyayı salladı! Simpsonlar 21 yıl önce gösterdi: Kamala Harris'in birebir kopyası

Amerikan dizisi Simpsons'ın tahminleri yine dünyayı salladı. Dizinin 2000'de yayınlanan bölümünde Lisa Simpson, ABD Başkanı olarak yansıtıldı. Üzerinde mor bir elbise, boynunda ise incili bir kolye vardı. Bu görüntü, yemin töreni günü Kamala Harris'in birebir kopyasıydı!
CORONA KABUSU
1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran Coronavirüs salgınını bilmişti.
TRUMP VİRÜSE YAKALANDI
Çizgi filmde, ABD Başkanlığı koltuğunu geçen çarşamba günü devreden Trump'ın Coronavirüs'e yakalanacağı gösterilmişti.