Tahminleri yine dünyayı salladı! Simpsonlar 21 yıl önce gösterdi: Kamala Harris'in birebir kopyası





Amerikan dizisi Simpsons'ın tahminleri yine dünyayı salladı. Dizinin 2000'de yayınlanan bölümünde Lisa Simpson, ABD Başkanı olarak yansıtıldı. Üzerinde mor bir elbise, boynunda ise incili bir kolye vardı. Bu görüntü, yemin töreni günü Kamala Harris'in birebir kopyasıydı!