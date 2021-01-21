

TARİHİ BASKINI DA BİLDİLER

ABD televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan The Simpsons, yine kehanetleriyle olay oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsons, son olarak ABD'dek Kongre baskınını da bildi.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti.