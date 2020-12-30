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The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü.

30.12.2020 13:36 - Son Güncelleme: 30.12.2020 13:36
The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor.

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The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti

Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin başka bir dünya olayını da tahmin ettiğine dikkat çekti.

The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti

Dizinin hayranlarının farkına vardığı en son kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyor.

The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti

Gösterime girdiğinde hayranlarının sinema salonlarına akın ettiği filmde, ünlü ailenin yaşadığı yer olan Springfield'in üzerine devasa bir cam kubbenin indiriliyor.

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