The Simpsons kehanetleri yine hortladı! Simpsonların kehaneti yine tuttu dünya gözünü kulağını oraya dikti
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü.
30.12.2020 13:36
- Son Güncelleme: 30.12.2020 13:36
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