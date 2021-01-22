İtalya'da bir kız çocuğunun sosyal medya uygulaması Tiktok'taki meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları nedeniyle İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi.
"KİM UZUN SÜRE DAYANACAK" MEYDAN OKUMASI
Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın Tiktok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.
Söz konusu iddiaların ardından GPDP, Tiktok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.