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    • 23.01.2021 04:43
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    • 23.01.2021 04:49
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    'dan flaş kararı! 10 yaşındaki kızın infiale yol açan ölümünün ardından harekete geçildi

    'nın kentinde 10 yaşındaki kız çocuğunun 'taki bir meydan okumada hayatını hayatını kaybettiği yönündeki iddialar infiale yol açtı. Konuya ilişkin harekete geçen yetkililer, Tiktok'a yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi talimatını verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tiktok bir can daha aldı! İtalya harekete geçti

    İtalya'da bir kız çocuğunun sosyal medya uygulaması Tiktok'taki meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları nedeniyle İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi.



    "KİM UZUN SÜRE DAYANACAK" MEYDAN OKUMASI
    Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın Tiktok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.



    Söz konusu iddiaların ardından GPDP, Tiktok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.

    Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.



        ARALIK AYINDA UYARI YAPILMIŞ
        Açıklamada, Tiktok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı.

        GPDP'nin ayrıca İtalya'da sosyal ağa kayıtlı küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla müdahale etme kararı aldığı bildirildi.



        OTOPSİ YAPILACAK
        Diğer yandan, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşamını yitiren kıza otopsi yapılacağı kaydedildi.



        FACEBOOK VE TİKTOK HESAPLARI İNCELENECEK
        Savcılık, "Facebook" ve "Tiktok" platformlarında kullanıcı hesabı olduğu belirlenen kızın telefonuna da inceleme için el koydu.

        Çocuklarını kaybeden ailenin, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldığı ve organların ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışlanacağı ifade edildi.
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