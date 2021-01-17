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    • 17.01.2021 15:45
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    'da faciası! 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Korkunç olay nın eysky bölgesinde meydana geldi. . Petersburg'da yaşayan 17 yaşındaki fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Acil olay mahalline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

    DHA
    Rusya'da TikTok faciası! Anne ve babasını...

    . Petersburg'da yaşayan 17 yaşındaki fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, nın eysky bölgesindeki beş katlı bir binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı. Acil olay mahalline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

    Ölen kadının oğlu, adamın ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi.

    İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Dünya Rusya'da TikTok faciası! 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni gözaltına alındı