Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.01.2021 17:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2021 17:29
    ABONE OL

    'nin 46. Başkanı kaosun gölgesinde görevi devralıyor | İşte dakika dakika 'dan detaylar...

    'nin 46. Başkanı , olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devralıyor. Koronavirüs salgını ve Kongre baskını sonrasında ekstra güvenlik önlemlerin yer aldığı yemin töreni ilklere de sahne oluyor. İşte 'den dakika dakika tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    ABD Biden dönemi başlıyor

    , bugün düzenlenecek yemin töreni ile 'nin 46. başkanı oluyor.

    Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yalnızca 1000 kişinin katılacağı törene mevcut katılmayacak.

    Programa göre saati ile 16.00'da ABD Başkanı 'dan son kez çıkacak. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı 'in 16.45 gibi kiliseyi ziyaret etmesi bekleniyor.

    LADY GAGA ULUSAL MARŞI SESLENDİRECEK
    Törenin resmi olarak başlama saati Türkiye saati ile 19.00 olarak bekleniyor. İlk olarak 'nın törende ulusal marşı seslendirecek. Biden ve Harris'in yeminleri ise saat 19.45 - 20.00 arasında olacak.

    İşte dakika dakika yemin töreni ve öncesinde yaşananlar...

    WASHİNGTON'DAN AYRILDI
    17.21 Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent 'dan ayrıldı.



    16.37 Donald Trump ABD Başkanı olarak son kez 'nde konuşma yapıyor. Donald Trump konuşmasında "nu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Çok iyi istihdam oranları yakaladık. COVID-19 olmasaydı daha iyi olurdu ancak yine de çok iyi rakamlar. Borsa da eskisine göre daha iyi. Bunlara bakarken bizi unutmayın, hatırlayın. Dünyanın en iyi ülkesi bizim, en iyi ekonomisi bizim. ABD Başkanınız olmak en büyük ayrıcalığımdı. Seçimde 75 milyon oy aldık, bu bir rekordur. Bir şekilde geri geleceğiz" dedi.

    16:31 ABD Başkanı konuşmasını yapacağı Andrews Hava Üssü'ne vardı.



    16.15 ABD Başkanı Donald Trump ve helikoptere bindi ve Beyaz Saray'dan resmen ayrıldı. Trump ayrılmadan önce son kez kısa bir konuşma yaptı. Çift buradan Andrews Hava Üssü'ndeki törene gidecek.



    16.02 ABD'nin 45. başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a veda ediyor. Trump çifti birazdan son defa Beyaz Saray'dan çıkacak ve helikopter ile Andrews Hava Üssü'ndeki törene gidecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kaosun gölgesinde görevi devralıyor | İşte dakika dakika Washington'dan detaylar...