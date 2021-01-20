Joe Biden, bugün düzenlenecek yemin töreni ile ABD'nin 46. başkanı oluyor.



Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yalnızca 1000 kişinin katılacağı törene mevcut ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak.

Programa göre Türkiye saati ile 16.00'da ABD Başkanı Beyaz Saray'dan son kez çıkacak. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 16.45 gibi kiliseyi ziyaret etmesi bekleniyor.



LADY GAGA ULUSAL MARŞI SESLENDİRECEK

Törenin resmi olarak başlama saati Türkiye saati ile 19.00 olarak bekleniyor. İlk olarak Lady Gaga'nın törende ulusal marşı seslendirecek. Biden ve Harris'in yeminleri ise saat 19.45 - 20.00 arasında olacak.

İşte dakika dakika yemin töreni ve öncesinde yaşananlar...



WASHİNGTON'DAN AYRILDI

17.21 Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent Washington'dan ayrıldı.







16.37 Donald Trump ABD Başkanı olarak son kez Andrews Hava Üssü'nde konuşma yapıyor. Donald Trump konuşmasında "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Çok iyi istihdam oranları yakaladık. COVID-19 olmasaydı daha iyi olurdu ancak yine de çok iyi rakamlar. Borsa da eskisine göre daha iyi. Bunlara bakarken bizi unutmayın, hatırlayın. Dünyanın en iyi ülkesi bizim, en iyi ekonomisi bizim. ABD Başkanınız olmak en büyük ayrıcalığımdı. Seçimde 75 milyon oy aldık, bu bir rekordur. Bir şekilde geri geleceğiz" dedi.



16:31 ABD Başkanı konuşmasını yapacağı Andrews Hava Üssü'ne vardı.







16.15 ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump helikoptere bindi ve Beyaz Saray'dan resmen ayrıldı. Trump ayrılmadan önce son kez kısa bir konuşma yaptı. Çift buradan Andrews Hava Üssü'ndeki törene gidecek.







16.02 ABD'nin 45. başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a veda ediyor. Trump çifti birazdan son defa Beyaz Saray'dan çıkacak ve helikopter ile Andrews Hava Üssü'ndeki törene gidecek.