Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.01.2021 00:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2021 00:47
    ABONE OL

    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti!

    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı hızla artıyor. Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşanlardan 69 milyon 10 bin 966'sı iyileşti

    AA
    İyileşen sayısı arıyor!

    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı hızla artıyor.

    69 MİLYON 10 BİN 966 KİŞİ İYİLEŞTİ
    Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşanlardan 69 milyon 10 bin 966'sı iyileşti.

    Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

    'de 14 milyon 689 bin, 'da 10 milyon 244 bin 839, 'da 7 milyon 452 bin 47 ve 'da 3 milyon 2 bin 26 kişi virüsü yenmeyi başardı.

    TÜRKİYE'DE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ
    'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 277 bin 987 kişi sağlığına kavuştu.

    İyileşenlerin sayısı 'da 1 milyon 781 bin 917'ye, 'da 1 milyon 754 bin 222'ye, 'da 1 milyon 716 bin 200'e, 'de 1 milyon 594 bin 768'e, 'de 1 milyon 558 bin 503'e, 'da 1 milyon 237 bin 321'e, 'da 1 milyon 197 bin 34'e, 'da 1 milyon 131 bin 883'e ve 'da 1 milyon 117 bin 452'ye ulaştı.

    Dünya genelinde 25 milyon 351 bin 870 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

    'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

    Dünya genelindeki vaka sayısı 96 milyon 422 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 59 bin 659 kişi hayatını kaybetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti!