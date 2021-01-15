YENİ BİR AF DALGASI GELEBİLİR

Bu arada Trump'ın, şiddet olaylarını kınadığı ancak kendi azil sürecine hiç değinmediği yeni bir video yayınlaması dikkat çekti. CNN'ye konuşan birçok yetkili, Trump için geriye kalan tek seçeneğin 'af yetkisini' kullanmak olduğunu ve yeni bir af dalgasının gelebileceğini söyledi. Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın bu yetkiyi kendisi ve çocukları için kullanmayı doğru bulmadığını ancak üst düzey isimler için af yetkisini kullanmak istediğini kaydetti.