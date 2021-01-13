EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 804 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 24 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 503 binden fazla vakayla Florida izliyor.