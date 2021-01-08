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    • 08.01.2021 15:47
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    Son dakika: 'den 'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısına "yaygın kullanım" onayı

    Koronavirüs aşılarında yaşanan gelişmeler birbiri ardına geliyor. Son dakika haberine göre , merkezli ilaç firması 'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımını onayladı.

    Ve onay çıktı! Kovid-19 aşısı...

    İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirildi.

    Böylece 'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce - ve - Kovid-19 aşıları onaylanmıştı.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. , "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Kovid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Raine, MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm Kovid-19 aşılarının yan etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.

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