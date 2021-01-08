MUZ CUMHURİYETİ KİM?

Yenişafak'ın haberine göre Kenya Daily Nation gazetesi ise "Muz Cumhuriyeti kim şimdi?" başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri ifade edildi.