Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.01.2021 15:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2021 15:41
    ABONE OL

    Kenya gazetesi kanlı baskın sonrası 'yi fena ti'ye aldı: Muz cumhuriyeti kim şimdi?

    Yıllarca bombalarla dünyanın dört bir yanında "demokrasi" adı altında ölüm götüren , ilk kez "demokrasi" ilacını kendi tattı. gazetesi ABD'de yaşanan tarihi olayları “Muz cumhuriyeti kim şimdi?” başlıklı bir haberle verdi. Gazetede çıkan haberde Başkanı 'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'in fotoğrafına yer verildi.


    ABD'deki Kongre baskınının etkileri devam ediyor.

    Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.

    MANŞETTEN DUYURDULAR
    Başkentte yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Asya, Afrika ve Avrupa gazeteleri ABD'de yaşanan olayları manşetten duyurdu.

    MUZ CUMHURİYETİ KİM?
    Yenişafak'ın haberine göre Kenya Daily Nation gazetesi ise "Muz Cumhuriyeti kim şimdi?" başlıklı bir habere yer verdi.

    Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri ifade edildi.

    BASKIN FOTOĞRAFIYLA VERDİLER
    Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'e yer verildi.

    ABD'nin eski Başkanı George W. Bush da Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumlamıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Kenya gazetesi kanlı baskın sonrası ABD'yi fena ti'ye aldı: Muz cumhuriyeti kim şimdi?