ABD'deki Kongre baskınının etkileri devam ediyor.
Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.
MANŞETTEN DUYURDULAR
Başkentte yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Asya, Afrika ve Avrupa gazeteleri ABD'de yaşanan olayları manşetten duyurdu.
MUZ CUMHURİYETİ KİM?
Yenişafak'ın haberine göre Kenya Daily Nation gazetesi ise "Muz Cumhuriyeti kim şimdi?" başlıklı bir habere yer verdi.
Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri ifade edildi.
BASKIN FOTOĞRAFIYLA VERDİLER
Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'e yer verildi.
ABD'nin eski Başkanı George W. Bush da Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumlamıştı.