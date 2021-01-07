Son dakika haberi...
Joe Biden canlı yayında ABD halkına seslendi.
Delaware'de Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı tanıtan Biden, dün ABD Kongresinin Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da yaşanan olayları değerlendirdi.
Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı." ifadesini kullandı.
Biden'ın açıklamaları şöyle:
"Dün özgürlüğün kalesine ve demokrasimize görülmemiş bir saldırı yapıldı.
Kimse onlara protestocu demesin onlar teröristti.
Bu insanlar kalkışmacı, yerli terörist. Son 4 yılın birikimi olarak burda böyle bir kalkışma oldu. Trump'ın yaptıkları ancak Putin'in yapabileceği şeyler.
Trump demokrasimize zarar verdi. Eski askerleri siyasete alet etti. Mahkeme yargıçlarıyla başkanlığı kazanacağını düşündün. Daha seçim başlamadan mahkemede biteceğini düşünüyordu. Yargıçların başkanlığı hediye edeceğini düşünüyordu. Ama yargı sorumluluk aldı ve görevini yerine getirdi.
Adalet Bakanlığını kendi bürosu gibi kullanan bir başkan vardı. Demokrasimize yaptığı saldırılar Kongre'ye saldıralara kadar geldi.
Oy veren tüm halkın idaresini durdurmaya çalıştı.
Başkan kanunların üzerinde değildir. Hiçbir Başkan kral olamaz. Yargı başkanın emirlerini yerine getirmek için görev yapmaz. Hukuk devletiyiz hukukla yönetiliriz.
Bu olaylar, demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Adalet Bakanalığı yetkililerine sesleniyorum "Başkan'a değil hukuka bağlı olun.
Adalet Bakanlığı'na Merrick Garland'ı aday gösteriyorum."
Dün Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.
Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.
Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.