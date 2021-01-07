Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

Biden'ın açıklamaları şöyle:



"Dün özgürlüğün kalesine ve demokrasimize görülmemiş bir saldırı yapıldı.

Kimse onlara protestocu demesin onlar teröristti.

Bu insanlar kalkışmacı, yerli terörist. Son 4 yılın birikimi olarak burda böyle bir kalkışma oldu. Trump'ın yaptıkları ancak Putin'in yapabileceği şeyler.