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    • 04.01.2021 20:14
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    ’de sağlık sistemi çökme aşamasında! kısıtlamaları 5’inci seviyeye yükseltildi

    Son dakika haberi... ’de ün mutasyon geçirmesi üzerine vaka sayılarında ve can kayıplarındaki artış sonucunda kısıtlama seviyesi 5’e yükseldi. ’nin (NHS) sağlık hizmetlerini karşılayamayacak kadar yük altına girdiği ve sistemin çökme aşamasında olduğu belirtildi.

    DHA
    İngiltere’de sağlık sistemi çökme aşamasında! Koronavirüs kısıtlamaları 5’inci seviyeye yükseltildi

    Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

    5'İNCİ SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ
    Daha önce 4'üncü seviyeye çıkarılan kısıtlamalarda sosyal mesafe ve çeşitli kısıtlamalar yer alırken; 5'inci seviyede sosyal mesafe ve kısıtlamaların artırılması öngörülüyor.

    SİSTEM ÇÖKME AŞAMASINDA
    Öte yandan, 5'inci seviyede Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) sağlık hizmetlerini karşılayamayacak kadar yük altına girdiği ve sistemin çökme aşamasında olduğu belirtildi.

    JOHNSON ULUSA SESLENECEK
    İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu akşam yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) ulusa sesleneceğini duyurdu. Başbakan Johnson'ın kısıtlama seviyesinin 5'e yükseltilmesiyle ilgili yeni getirilen kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarını açıklaması bekleniyor.

    ÜLKEDE SON 24 SAATTE 58 BİN 784 VAKA
    Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 407 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563, toplam can kaybı ise 75 bin 431 olarak duyuruldu.
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    Haberler Dünya İngiltere’de sağlık sistemi çökme aşamasında! Koronavirüs kısıtlamaları 5’inci seviyeye yükseltildi