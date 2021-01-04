İngiltere’de sağlık sistemi çökme aşamasında! Koronavirüs kısıtlamaları 5’inci seviyeye yükseltildi

Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi.
5'İNCİ SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ
Daha önce 4'üncü seviyeye çıkarılan kısıtlamalarda sosyal mesafe ve çeşitli kısıtlamalar yer alırken; 5'inci seviyede sosyal mesafe ve kısıtlamaların artırılması öngörülüyor.
SİSTEM ÇÖKME AŞAMASINDA
Öte yandan, 5'inci seviyede Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) sağlık hizmetlerini karşılayamayacak kadar yük altına girdiği ve sistemin çökme aşamasında olduğu belirtildi.
JOHNSON ULUSA SESLENECEK
İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu akşam yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) ulusa sesleneceğini duyurdu. Başbakan Johnson'ın kısıtlama seviyesinin 5'e yükseltilmesiyle ilgili yeni getirilen kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarını açıklaması bekleniyor.