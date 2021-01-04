İngiltere’de sağlık sistemi çökme aşamasında! Koronavirüs kısıtlamaları 5’inci seviyeye yükseltildi

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 58 BİN 784 VAKA

Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 407 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563, toplam can kaybı ise 75 bin 431 olarak duyuruldu.