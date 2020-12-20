Avrupa'yı korku sardı! İngiltere açıkladı: Mutasyona uğrayan koronavirüs salgını kontrolden çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi.
"Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli" diyen İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.
İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere'yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı.
De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.
İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.
De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.
Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.
Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşların yasaklandığı belirtildi.
Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.
AFP'ye konuşan Almanya Sağlık Bakanlığı yetkililerinden uçuş yasağı sinyali geldi.
Berlin yönetiminin İngiltere ve Güney Afrika'ya uçuş yasağı veya kısıtlaması getirebileceği aktarıldı.
Ayrıca Fransa'nın da İngiltere'ye uçuşları durdurabileceği bildirildi.
MUTASYON DİĞER ÜLKELERE SIÇRADI
Ülkeler önlem olarak sınırları kapatıyor. Öte yandan Belçika ve Hollanda'dan gelen bilgilere göre iki ülkede de yeni tür koronavirüs mutasyonu halihazırda görülmüş durumda.
Öte yandan BBC'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra Avusturya ve Danimarka'da da mutasyona uğramış koronavirüs vakalarına rastlandığı belirtti.
AFP'nin haberine göre DSÖ Avrupa Ofisi yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından üye ülkelere önlemleri artırmaları çağrısında bulundu. Bu ofisin verilerine göre Danimarka'da dokuz vaka görüldü. Hollanda ve Avusturya'da ise birer vakaya rastlandı.
DSÖ'DEN MUTASYON AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.
DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, Covid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.
"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.
COVID-19 MUTASYON SONRASI YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI
İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.