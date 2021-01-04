Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2021 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 19:29
    ABONE OL

    Son dakika: İletişim Başkanı paylaştı: İşte 18 yılda gerçekleşen nin görüntüleri

    İletişim Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu. 'nin nde gerçekleştirdiği devrime vurgu yapan Altun, "Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadeleriyle sağlık sisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

    18 yılda gerçekleşen sağlık devrimi

    İletişim Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

    'nin nde gerçekleştirdiği devrime vurgu yapan Altun, "Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadeleriyle sağlık sisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

    Altun'un paylaşımı şu şekilde:
    "HANGİ ZOR ŞARTLARDAN GELDİĞİMİZİ HATIRLAYALIM"
    "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İşte 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntüleri