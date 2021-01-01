Alman terör sevici Roth: Erdoğan bizi ciddiye almıyor





Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini" belirtti.







Geçen hafta sonunda kabul edilen ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasa, İçişleri Bakanlığına, hakkında soruşturma açılan dernek yöneticilerini, mahkemeden karar çıkana dek görevden alma, dernekleri kapatma ya da buralara kayyum atama ve derneklerin mal varlığına el koyma gibi haklar tanıyor.