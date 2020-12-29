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    • Dünya
    • 29.12.2020 11:04
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    • 29.12.2020 11:04
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    Türk 'larına karşı tarihi hezimete uğrayan Rus İHA'larına talip!

    ’da Türk ’ları ’a tarihi hezimet yaşatmıştı. Büyük yenilgi yaşayan Ermenistan SİHA’lara karşı yeni bir arayış içerisinde. Gelen son dakika haberine göre Ermenistan 'nın 'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtti.

    Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır kayıplar veren Ermenistan İHA arayışında. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor.

    TESLİMAT ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYACAK
    Ermenistan Savunma Bakanlığı İHA alışverişi için Rusya ile görüşüyor. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

    Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşamış, ordunun verdiği kayıplar ülkede günlerce süren iç karışıklığa neden olmuştu.

    Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında İHA ve SİHA kullanımı ile elde ettiği üstünlük dış basında aylarca konuşulmuştu.

    10 YILÖNCE ÜRETİLMİŞTİ
    Orlan-10 İHA'ları 2010'ların başında geliştirilen ve 2015'te hizmete sunulan, Rus ordusuna ait küçük İHA'lar olarak biliniyor.

    TÜRKİYE DAHA ÖNCE DÜŞÜRMÜŞTÜ
    2015 yılında Genelkurmay Başkanlığı Suriye sınırında Türkiye hava sahası içerisinde düşürüldüğünü açıkladığı İnsansız Hava Aracı (İHA) Rus yapımı Orlan-10 çıkmıştı. Rus yapımı Orlan-10, ilk defa 2014 yılında, Ukrayna'da düşürüldükten sonra gündeme gelmişti.

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    Haberler Dünya Türk SİHA'larına karşı tarihi hezimete uğrayan Ermenistan Rus İHA'larına talip!