ARTIK DÜNYA ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Uzmanlar 'Batı Dünyası'nın yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları; artık Körfez savaşında olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, "Bozucu teknoloji" ile bunun hem havada, hem de deniz altında kullanılacak SİHA'lar ile engelleneceğini belirtiyor.