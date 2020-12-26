"MEŞHUR BAYRAKTAR ZAFERİMİZE BÜYÜK KATKIDA BULUNDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenlemişti. Türk SİHA'larına övgüler yağdıran Aliyev, 'Meşhur Bayraktar büyük değişikliğe neden oldu. Bu zaferimize büyük katkıda bulundu. Bütün dünya Türk halkının zekasını ve gelişmiş sanayisini bir kez daha gördü' demişti.